الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد مبادرة خفض الأسعار.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2 أبريل

كتاكيت
كتاكيت

مع مبادرة  خفض الأسعار التي تم إعلانها من قبل الحكومة، انخفضت أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء، حيث إنها تعتبر من مدخلات الإنتاج، وأسعارها تنعكس في النهاية على أسعار الدواجن في الأسواق.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 2 أبريل:

أسعار كتاكيت الفراخ البيضاء اليوم 2 أبريل

كتاكيت عمر يوم: تتراوح بين 25 جنيهًا و33 جنيهًا.

قطعان عمر يوم: تتراوح بين 24 جنيهًا و24.25 جنيه.

كتاكيت ساسو: بين 12 جنيهًا و13 جنيهًا.

كتاكيت ساسو بيور: بين 13 جنيهًا و14 جنيهًا

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم 2 أبريل

كتاكيت بلدي حر عمر يوم: تتراوح بين 7 جنيهات و7.75 جنيه.

الهجين: بين 9 جنيهات و10 جنيهات.

الجيل الثاني: بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.

كتاكيت روزي بيور: بين 15 جنيهًا و16 جنيهًا.

أسعار كتاكيت البط اليوم 2 أبريل

بط فرنساوي: بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.

بط مسكوفي: بين 46 جنيهًا و47 جنيهًا.

بط مولارد: بين 34.00 جنيه و34.75 جنيه.

أسعار  الأعلاف اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

سجلت أسعار علف بادي اليوم الثلاثاء 2  أبريل 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف نامي اليوم  الثلاثاء 2  أبريل 22700 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف ناهيا ليوم  الثلاثاء 2  أبريل 22600 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بادي نامي اليوم  الثلاثاء 2   أبريل  22000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14  اليوم  الثلاثاء 2   أبريل 19700 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 16اليوم  الثلاثاء 2   أبريل  20200 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 18 اليوم الثلاثاء 2  أبريل  20500 جنيه للطن

خفض الأسعار أسعار الكتاكيت بورصة الدواجن كتاكيت عمر يوم كتاكيت ساسو بيور أسعار الكتاكيت البلدي

مواد متعلقة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 1 فبراير 2024

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

أسعار علف الدواجن اليوم الأحد 28-1-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 19-1-2024

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء فى مصر اليوم الخميس 18 يناير 2024

قبل دورات شهر رمضان.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الجمعة 12-1-2024

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى مصر

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

بث مباشر.. الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في مطار رامون العسكري قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى