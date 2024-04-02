بعد مبادرة خفض الأسعار.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2 أبريل

مع مبادرة خفض الأسعار التي تم إعلانها من قبل الحكومة، انخفضت أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء، حيث إنها تعتبر من مدخلات الإنتاج، وأسعارها تنعكس في النهاية على أسعار الدواجن في الأسواق.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 2 أبريل:

أسعار كتاكيت الفراخ البيضاء اليوم 2 أبريل

كتاكيت عمر يوم: تتراوح بين 25 جنيهًا و33 جنيهًا.

قطعان عمر يوم: تتراوح بين 24 جنيهًا و24.25 جنيه.

كتاكيت ساسو: بين 12 جنيهًا و13 جنيهًا.

كتاكيت ساسو بيور: بين 13 جنيهًا و14 جنيهًا

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم 2 أبريل

كتاكيت بلدي حر عمر يوم: تتراوح بين 7 جنيهات و7.75 جنيه.

الهجين: بين 9 جنيهات و10 جنيهات.

الجيل الثاني: بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.

كتاكيت روزي بيور: بين 15 جنيهًا و16 جنيهًا.

أسعار كتاكيت البط اليوم 2 أبريل

بط فرنساوي: بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.

بط مسكوفي: بين 46 جنيهًا و47 جنيهًا.

بط مولارد: بين 34.00 جنيه و34.75 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

سجلت أسعار علف بادي اليوم الثلاثاء 2 أبريل 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف نامي اليوم الثلاثاء 2 أبريل 22700 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف ناهيا ليوم الثلاثاء 2 أبريل 22600 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بادي نامي اليوم الثلاثاء 2 أبريل 22000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14 اليوم الثلاثاء 2 أبريل 19700 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 16اليوم الثلاثاء 2 أبريل 20200 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 18 اليوم الثلاثاء 2 أبريل 20500 جنيه للطن