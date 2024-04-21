أسعار الدواجن اليوم الأحد في بورصة الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية يبحص الكثير من المهتمين بأسعا الدواجن بمعرفة أسعاها، حيث سجلت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع مبادارت خفض الأسعار لاتحاد منتجي الدواجن والتي تصل مابين 10 إلي 15% تراجع.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

لحم الفراخ البيضاء يسجل سعر 76 جنيه

لحم الفراخ الساسو يسجل سعر 89 جنيه

لحم الفراخ البلدي يسجل سعر 120 جنيه

لحم أمهات أبيض يسجل سعر 75 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الأحد

سعر كرتونه بيض أحمرتسجل اليوم 149 جنيه و150 جنيه

سعر كرتونه بيض أبيض تسجل اليوم 147 جنيه و148 جنيه

سعر كرتونه بيض بلدي تسجل اليوم 134 جنيه و135 جنيه

أسعار البط اليوم الأحد

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا

وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا

ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأحد

سجل سعر البانيه اليوم في الأسواق ما بين 185 و200 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار كيلو أوراك الفراخ اليوم في الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 97 لـ 100 جنيهًا للكيلو.

بينما ووصل سعر كيلو الصدور لـ 142 جنيهًا في المناطق الشعبية.

- وسجلت أسعار سعر كيلو الكبد والقوانص لـ 105 جنيهات.

- وبلغ سعر كيلو الهياكل نحو 60 جنيهًا.

أسعار العلف اليوم الأحد 21 أبريل

سجلت أسعار طن علف بادي 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعارعلف نامي 22700جنيه للطن.

جاءت أسعارعلف ناهي 22600 جنيه للطن.

علف بادي نامي 22000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14 سعر 19700 جنيه للطن.

بلغت أسعارعلف بياض 16 سعر20200 جنيه للطن.

علف بياض 18سعر 20500 جنيه للطن.