السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

35 جنيهًا تراجعًا بأسعار الدواجن.. والبيض ينخفض خلال أيام

الدواجن
الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة ٣٥ جنيهًا، حيث تتراوح أسعار البيع للمستهلك بين ٨٠ و٨٥ جنيهًا للكيلو، بعد أن وصلت إلى ١١٥ جنيهًا فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن أسعار الأعلاف السبب الرئيسى فى التراجعات بعد الإفراجات الجمركية المتتالية غير المسبوقة عن البضائع، وفى مقدمتها الذرة الصفراء وفول الصويا.

وأكد وجود اكتفاء ذاتى من الإنتاج المحلى، حيث يصل حجم الإنتاج إلى ٣.٥ مليون دجاجة يوميًا. وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن أسعار البيض ستتراجع خلال أيام، ليتراوح سعر بيع الكرتونة بين ١٤٠ و١٤٥ جنيهًا، مشيرًا إلى أن دورة الدواجن المخصصة للأكل تصل إلى ٤٥ يومًا، بينما دورة «البياضة» تمتد إلى ٣ أشهر، موضحًا أن جميع التجار رحبوا بالمشاركة فى مبادرة الدولة لخفض الأسعار. 

وأوضح أن هناك مزيدًا من التراجع فى أسعار السلع والمنتجات بعد تراجع سعر الدولار وتوافره، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن تسليم المزرعة تراجعت من ١٠٥ جنيهات للكيلو إلى ٧٥ جنيهًا حاليًا. 

ونصح رئيس الشعبة المواطنين بالتوجه إلى منافذ وزارات الزراعة والتموين والقوات المسلحة والداخلية والمجمعات الاستهلاكية التى تطرح المنتجات الطازجة بأسعار مخفضة تتراوح بين ٢٥٪ و٣٠٪، مقارنة بأسعار مثيلاتها فى الأسواق.

شعبة الدواجن الغرف التجارية اسعار الدواجن أسعار الأعلاف

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