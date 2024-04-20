قبل الغرامة| موعد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة أبريل 2024

يتساءل كثير من الناس، عن موعد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة أبريل 2024، وطرق سدادها قبل فرض غرامة تأخير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

ينشر “الدستور” في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن موعد اصدار فاتورة شهر أبريل 2024 وموعد وكيفية سدادها.

موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة ابريل 2024

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي " عن اصدار فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024 يوم 15 أبريل الجاري، وإتاحة الشركة سداد فاتورة ابريل 2024 لمدة شهر بدون دفع اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية، ويجب على المستخدم سداد الفاتورة قبل يوم الاربعاء 15 مايو المقبل.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي ابريل 2024

بعدها، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خط العميل الي استقبال فقط مع اتاحة سداد الفاتورة بالغرامة والتي تقدر بنحو 10 جنيهات او 1.5 % الحد الادني من قيمة الفاتورة منذ 15 مايو الي منتصف شهر يونيو، بعدها تقوم الشركة بفصل الخط من الخدمة وقطع الحرارة عن العميل نهائيا حتي سداد الفواتير المستحقة عليه.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات.

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الارضي من هنا

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي والبريد الالكتروني

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

ويبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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