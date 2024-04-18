ساهم التحول الرقمي في امكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة من خلال الانترنت ومن خلال الهاتف المحمول وهى الخطوات التي نفذتها الشركة المصرية للاتصالات للتسهيل على العملاء في تنفيذ خدماتهم.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لدفع الفواتير المستحقة بكل سهولة من خلال الانترنت.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فور إرسال رسالة إلى رقمك الشخصي المسجل عليه الخط الأرضي لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة وأخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي المستحقة قبل المهلة التي تمنحها الشركة المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 اضغط هنا

ثم ادخل رقم هاتفك المنزل المستحق له فاتورة التليفون الأرضي

واضغط على اظهر الفواتير

تسديد فاتورة التليفون الأرضي

بعدها يمكنك فتح تطبيق MYWE كي يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي المستحقة سواء من خلال الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بك وإتباع خطوات السداد لفاتورة التليفون الأرضي.

او عن طريق منافذ الدفع الألكتروني منها فوري – مصاري – بي – ممكن – خدماتي وغيرهم)

أو من خلال التوجه لأحد فروع we كي يمكنك تسديدها كاش.

آخر موعد لتسديد فاتورة التليفون الأرضي

بعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي والتي تصدر شهريًا والتي يتم ارسال رسالة نصية على هاتفك من أجل سدادها يكون متاح فترة السماح لمدة 20 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة حتى تسدد فاتورتك.

وفي حال لم تسددها خلال المهلة المسموحة يتم تحويل الخط للاستقبال فقط في اليوم التالي من انتهاء فترة السماح ولمدة 7 أيام، وإذا لم تسددها خلال المهلة الثانية يتم إيقاف الخط يتم بعد انتهاء فترة الاستقبال.

مع العلم أن التأخر في تسديد فاتورة التليفون الأرضي وفي حالة انقطاع الخط او تحويله لاستقبال مكالمات فقط تتأثر خدمة الانترنت المنزلي المشترك فيها برقم خطك الأرضي لذلك يجب الإسراع في تسديد فاتورة التليفون الأرضي فور إصدارها.