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مصر

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى أبريل 2024

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

يكثف المواطنون من مختلف المحافظات عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، حيث تصدر الشركة المصرية للاتصالات الفواتير الخاصة بالعملاء في يوم 15 من كل شهر، ولذلك يبحث العملاء عن طريقة للاستعلام عن هذه الفواتير باستخدام اسم المستخدم ورقم الهاتف، بهدف دفع الفواتير في الوقت المحدد لتجنب انقطاع الخدمة، وتؤدي هذه الخطوة في حال عدم دفع الفواتير إلى انقطاع خدمات الإنترنت المنزلي. 

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات، نقدم في السطور الآتية كيفية الاستعلام عن الفاتورة وطرق الدفع والخطوات.

موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024

سيتمكن العملاء من دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 من خلال الشركة المصرية للاتصالات يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024، يمكن الاطلاع على الفاتورة ودفعها عبر موقع الشركة الإلكتروني خلال فترة سماح تبلغ 20 يومًا.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024

وفي حال عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي، سيتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط لمدة 7 أيام، وإذا لم يتم السداد، سيتم رفع الخدمة مؤقتًا ابتداءً من يوم 28 أبريل المقبل، مما قد يؤثر على خدمة الإنترنت المنزلي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 من خلال الشركة المصرية للاتصالات:

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق MY WE "ماي وي" أو من خلال موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني.

- قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي: [هنـــا].

- قم بإدخال كود المحافظة الخاص بك.

- أدخل رقم التليفون الأرضي، وتظهر الفاتورة على الفور.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2024 

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 من خلال الطرق التالية:

1. الدفع نقديًا من أقرب فرع لشركة we.

2. استخدام خدمات فوري المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

3. الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقة الفيزا عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

وإذا كنت تفضل الدفع أون لاين، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني.

- الاستعلام عن قيمة الفاتورة واختيار خيار دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

- الضغط على "السداد الإلكتروني" ثم "ادفع".

- إدخال البيانات المطلوبة والضغط على "سدد".

إقرأ أيضًا: غرامة تأخر السداد| طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى مارس 2024

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