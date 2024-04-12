الجمعة 12 أبريل 2024
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اقتصاد

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة أبريل 2024 وكيفية سدادها

جريدة الدستور

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد إصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي الجديدة أبريل 2024 وكيفية وطرق سدادها.

 الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 


ينشر “الدستور” في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن موعد اصدار فاتورة شهر ابريل 2024 وموعد وكيفية سدادها.

 

موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة ابريل 2024 



تقوم الشركة المصرية للاتصالات باصدار فاتورة التليفون الارضي ابريل 2024 فور العودة من اجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 15 ابريل الجاري.


كما تقوم الشركة باتاحة سداد الفاتورة الجديدة ابريل 2024 لمدة شهر بدون دفع اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الاربعاء 15 مايو المقبل.

 

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آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي ابريل 2024 


تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خط العميل الي استقبال فقط مع اتاحة سداد الفاتورة بالغرامة والتي تقدر بنحو 10 جنيهات او 1.5 % الحد الادني من قيمة الفاتورة منذ 15 مايو الي منتصف شهر يونيو، بعدها تقوم الشركة بفصل الخط من الخدمة وقطع الحرارة عن العميل نهائيا حتي سداد الفواتير المستحقة عليه.



الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 


يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات.


يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الارضي من هنا


تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي والبريد الالكتروني


اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.


ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون.


ويبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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