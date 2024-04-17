الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز 2024 وأماكن الدفع الإلكتروني

الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر وسائل الانترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

ويستعرض "الدستور" عبر هذه السطور، طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز، وأماكن الدفع الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

يمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

- اضغط على استعلام عن فاتورة الغاز.

- أدخل رقم المشترك ويتضمن «رقم الشقة والعمارة، البلوك، قطاع، المنطقة والمحافظة، رقم العداد بشكل صحيح».

- اضغط على «إدخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

طرق وأماكن دفع فاتورة الغاز 2024

وتتيح شركة بتروتريد دفع فواتير الغاز بعدة طرق.. إما بالطرق التقليدية عن طريق المحصلين الرسميين أو عن طرق أخرى، وهي:

- الفروع المميكنة التي تتيح للمواطنين خدمات دفع الفواتير وقراءة الغاز على مدار الـ 24 ساعة خلال الأسبوع.

- عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية (مصاري ـ فوري ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ـ أمان).

- من خلال إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

- عن طريق مكاتب البريد المصري.

- عن طريق (ماكينات الصرف الآلي لبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد وبنك مصر).

- يمكنك أيضا الاتصال على الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

- من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي خط أرضي على 09000727 ومن أي موبايل على 5727.

- عن طريق المحافظ الإلكترونية.

- من خلال تطبيق موبايل ماي فوري ويمكنكم تحميل التطبيق من المتجر.

- من خلال تطبيق موبايل جوميا.

- عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالوزارات والكومبااوندات والنوادي الرياضية والمصالح الحكومية.

- من خلال رقم التليفون الأرضي المخصص لكل فرع.

- عن طريق التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.