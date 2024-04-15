طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2024

فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2024

أتاحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

الدخول علي موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط.

اختيار الفرع التابع للعميل ويكون مدون على فاتورة الكهرباء من أعلى المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك

كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام

تسجيل بيانات العميل المتعاقد مع الشركة بدقة في الخانات المخصصة للبيانات

الضغط على كلمة عرض الفاتورة أو استعلام

ظهور آخر فاتورة موضح بها المبلغ المراد سداده ويمكن الاطلاع على الفواتير السابقة وفقا للأسهم

تعرف على أهم الأجهزة الكهربائية المستهلكة للكهرباء

التكييف

التكيف هو أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء في فصل الصيف ويصل متوسط استهلاك التكييف الواحد إلى 1450 كيلووات في الشهر، وذلك ينصح للحد من استهلاك التكييف بضبط درجة الحرارة على 24 درجة على الأقل مع فصل التكييف من مفتاح الكهرباء

غلاية الماء الكهربائية

استخدام غلاية الماء يؤدي بشكل كبير إلى زيادة فاتورة الكهرباء، فهي من الأجهزة عالية الاستهلاك، خاصة أنها تستخدم بشكل متكرر طيلة اليوم .

الغسالة

الغسالة من الأجهزة التي تتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء بشكل كبير، لهذا يجب اختيار غسالة بمواصفات محددة عند الشراء لتوفر في الطاقة الكهربائية، كما يجب فصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم استخدامها.

السخان الكهربائي

السخان هو أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكها للكهرباء بعد التكييف، ولتجنب الزيادة في فاتورة الكهرباء يجب عدم تشغيل السخان بشكل مستمر طوال اليوم وتشغيله فقط قبل الاستعمال بنصف ساعة.

المكواة الكهربائية

المكواة من الأجهزة المنزلية أيضا التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء رغم استخدامها البسيط خلال اليوم، وينصح بعدم تركها متصلة بالكهرباء في حالة عدم الاستخدام.

الفرن الكهربائي

الفرن الكهربائي من الأجهزة التي تتسبب في استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وينصح دائما باستبدال الفرن الكهربائي بالغاز.

الميكروويف

من الأجهزة المنزلية العالية الاستهلاك في الكهرباء، يصل معدل استخدامه 500 وات في اليوم الواحد، لذلك ينصح باستخدامه فقط عند الضرورة مع فصل الكهرباء عنه بعد الاستخدام

الثلاجة

الثلاجة واحدة من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، فهي تستهلك كل شهر ما يقرب من 205 كيلووات، لذلك يجب شراء ثلاجة بمواصفات محددة لتوفير الاستهلاك وعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء.