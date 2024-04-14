الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

ساعد التحول على إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الانترنت الذي ساهم في تسديد كافة الفواتير للخدمات والمرافق بكل سهولة.

يوضح موقع الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم لشهر أبريل 2024 من خلال الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع وزارة الطاقة المتجددة والتي تيسر خدمات الكهرباء للمستهلكين بتوفير روابط مباشرة للشركات الموزعة للكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية.

اولا قم بالدخول على رابط موقع وزارة الكهرباء والطاقة .

تفتح صفحة الوصول إلى الشركات الموزعة للكهرباء وهي كالتالي

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

ثم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية وتجد اسم الشركة مكتوب أعلى الفاتورة السابقة.

بعد اختيار اسم الشركة يتم الضغط على الاستعلام عن الفواتير ثم اتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وإدخال الرقم المكتوب على العداد.

اسعار شرائح الكهرباء 2024

بعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024 يمكن معرفة اسعار شرائح الكهرباء التي يتم بها حساب الفاتورة وتكون كالتالي

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات بـ 58 قرشا

الشريحة الثانية من 101 إلى 1000 كيلووات بـ 68 قرشا

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات بـ 83 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بـ 125 قرشا

الشريحة الخامسة 351 إلى 650 كيلووات بـ 140 قرشا

الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلووات بـ 150 قرشا

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من 1000 كيلووات بـ 165 قرشا