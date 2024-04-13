يبحث المواطنون من أصحاب العدادات الميكانيكية بمحافظات" كفرالشيخ، ودمياط، والدقهلية"عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، لمنطقتهم ضمن محافظات الجمهورية في نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حتي لا يذهب إلى الشركة وخاصة في القري البعيدة عن مقرات فروع الشركة التابع لها.

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر التابع لها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أكثر من طريقة للاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل.

وتقدم “الدستور” في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يقع في نطاق عملها محافظات " كفر الشيخ ، الدقهلية ، دمياط".

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال الدلتا من خلال الموقع الخاص بالشركة على الانترنت .

تظهر صفحة مكتوب فيها الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

ثم يتم اختيار المحافظة ( الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ).

اختيار الهندسة وفق المحافظة التي تم اختيارها وهي المنطقة السكنية.

ثم وضع المنطقة – اليومية – الحساب – الفرعي المسجلين على العداد.

الضغط على الاستعلام عن الفواتير كي تظهر الفاتورة المستحقة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة لشهر أبريل 2024

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة لشهر أبريل 2024 لمختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر من خلال رابط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

ثم اختيار الشركة الموزعة لمنطقتك:

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء.

شركـة القنـاه لتوزيع الكهـرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

اسعار شرائح الكهرباء 2024



الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 125 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 140 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 وات سعرها 150 قرشًا.

لشريحة السابعة تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 165 قرشا