السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث المواطنون من أصحاب العدادات الميكانيكية بمحافظات" كفرالشيخ، ودمياط، والدقهلية"عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، لمنطقتهم ضمن محافظات الجمهورية في نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حتي لا يذهب إلى الشركة وخاصة في القري البعيدة عن مقرات فروع الشركة التابع لها.

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر التابع لها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أكثر من طريقة للاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل.

وتقدم “الدستور” في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء  والتي يقع في نطاق عملها محافظات " كفر الشيخ ، الدقهلية ، دمياط".

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال الدلتا من خلال الموقع الخاص بالشركة على الانترنت .

تظهر صفحة مكتوب فيها الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

ثم يتم اختيار المحافظة  ( الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ).

اختيار الهندسة وفق المحافظة التي تم اختيارها وهي المنطقة السكنية.

ثم وضع المنطقة – اليومية – الحساب – الفرعي المسجلين على العداد.

الضغط على الاستعلام عن الفواتير كي تظهر الفاتورة المستحقة.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة أبريل 2024 وكيفية سدادها

تعرف على المعلومات .. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ابريل 2024

 الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة لشهر أبريل 2024

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة لشهر أبريل 2024 لمختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر من خلال رابط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

 

ثم اختيار الشركة الموزعة لمنطقتك: 

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء.

شركـة القنـاه لتوزيع الكهـرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

اسعار شرائح الكهرباء  2024


الشريحة الأولى  من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا.
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشًا.
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا.
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 125 قرشًا.
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 140 قرشًا.
الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 وات سعرها 150 قرشًا.
لشريحة السابعة تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 165 قرشا

فاتورة الكهرباء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

مواد متعلقة

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة

الأكثر قراءة

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله