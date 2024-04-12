الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة

توفير الطاقة
توفير الطاقة

تزداد أهمية ترشيد الكهرباء، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، والتي تدفع البعض لاستخدام مكيفات الهواء، بهدف تخفيض درجة الحرارة أكبر قدر ممكن، لذا مهم ترشيد الطاقة الكهربائية لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك واتباع بعض العادات غير الصحيحة.

ويمكن للتغييرات الصغيرة أن تُحدث فرقًا كبيرًا بمرور الوقت، وأسهل الطرق لتوفير الطاقة في جميع أنحاء منزلك يمكن أن تكون ببساطة بنقرة زر واحدة. إحدى المجموعات التي تهدر الطاقة المخفية في المنزل هي الأجهزة المنزلية في وضع الاستعداد، ويتضمن ذلك الأجهزة وأجهزة الشحن التي لا تزال متصلة بالكهرباء، حتى في حالة عدم استخدامها بشكل نشط.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز طرق ترشيد الكهرباء وأهم الوسائل التي يمكن اتباعها لتخفيض قيمة الفواتير.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وثمن الفاتورة

يمكن أن يمثل تشغيل الأجهزة في وضع الاستعداد حوالي 5% من متوسط ​​فاتورة الكهرباء السنوية، لذا من المفيد إيقاف تشغيل هذا المفتاح بمجرد امتلاء البطارية، أو عندما لا تستخدم الجهاز.

تحرير 152 محضرًا للمخالفين لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

169 مخالفة للمحال بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

طرق توفير الطاقة في جميع أنحاء المنزل

  • أطفئ الأضواء في الغرف التي لا تستخدمها أو لن تتواجد فيها لفترة من الوقت.
  • أغلق الستائر قبل غروب الشمس للحفاظ على الدفء.
  • منع أي تيارات هواء في المنزل حتى لا تتسرب الحرارة.
  • تجنب تشغيل الثلاجة الثانية طوال الوقت إلا إذا كنت في حاجة إليها حقًا.
  • افصل الأجهزة التي يتم شحنها (الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وما إلى ذلك) بمجرد امتلاء البطارية.

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نصائح لتوفير الطاقة

  • قم بإيقاف تشغيل الأجهزة على الحائط إذا كنت لا تستخدمها.
  • قم بتشغيل غسالة الأطباق عندما تكون ممتلئة تمامًا.
  • باستخدام إعداد الغسيل الاقتصادي، املأ الغلاية فقط بالماء الذي تحتاج إلى غليه.
  • استخدمي الميكروويف لتسخين الطعام لأنه قد يكون أكثر كفاءة من الفرن.
  • لا تقضي وقتًا أطول في تسخين الفرن مسبقًا مما تحتاج إليه.
  • قم بتغطية القدور والمقالي بالأغطية عند تسخين الطعام أو السوائل.
  • قم بإذابة الجليد عن الثلاجات والمجمدات بانتظام حتى تعمل بكفاءة أكبر.
  • قم بتنظيف الشبكة خلف الثلاجات والمجمدات بانتظام.
  • قم بتشغيل الغسالة فقط عندما يكون لديك حمولة كاملة.
  • استخدمي الغسل بالماء البارد كلما استطعت.
  • قم بتجفيف الغسيل بالهواء عندما تستطيع بدلًا من استخدام المجفف.
  • إذا كنت بحاجة إلى استخدام المجفف، فتأكد من الحفاظ على نظافة المرشحات حيث أن انسداد المرشح يمكن أن يقلل من الكفاءة.
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