الأحد 07 أبريل 2024
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

توفر شركة بتروتريد رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024، لأصحاب عدادات الغاز القديمة الذين يسددون فاتورة الغاز المنزلي بعد الاستهلاك الشهري، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد. 

قراءة عداد الغاز

 

يستطيع المواطنون أصحاب عدادات الغاز القديمة تسجيل قراءة عداد الغاز لتحديد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي، بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروريد من هنــــــــــــــا.

وقم باختيار خدمات الشركة الموجودة، ثم اختيار تسجيل قراءة العداد والضغط عليها، وبعدها يتم إدخال البيانات الخاصة بالعداد، وتتمثل في «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة،  ليتم تسجيل قراءة فاتورة الغاز.

وبعد إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على عرض فاتورة الغاز، ليتم عرض الفاتورة.

تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 بالاسم

مواعيد دفع فاتورة الأرضي 2024.. خطوات الاستعلام عن الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة الغاز

يستطيع العملاء الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الدخول من الرابط السابق.

ثم اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز.

إدخل رقم المشترك وهو «رقم الشقة ورقم العمارة – البلوك – قطاع - المنطقة والمحافظة- رقم العداد بصورة صحيحة".

ثم اضغط على استعراض الفواتير، فتظهر لك قيمة فاتورة الغاز. 

ويمكن للمواطنين سداد فواتير الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد من الرابط السابق، أو من خلال محافظ الهواتف الذكية، أو المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، أو منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان، أو من خلال المحصلين الرسميين. 

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز 

تفتح شركة بتروتريد استقبال قراءة شهر أبريل 2024 إلكترونيًا حتي يوم 27 أبريل 2024، ويتيح سداد فاتورة الغاز طوال الشهر.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل شركة بتروتريد 2024

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مواعيد دفع فاتورة الأرضي 2024.. خطوات الاستعلام عن الفاتورة

 

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