رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل.. استعلم الأن

إذا كنت ترغب في معرفة تفاصيل فاتورة الغاز الطبيعي لمنزلك لشهر أبريل 2024، أو تسجيل قراءات عداد الغاز عبر الإنترنت من خلال موقع شركة بتروتريد الإلكتروني، فإن "الدستور" يقدم لك دليلًا شاملًا لكيفية القيام بذلك.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

التقدم التكنولوجي والانتقال نحو الرقمنة قد طورا بشكل جوهري كيفية تقديم الخدمات، ومن ضمنها خدمات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، هذه التغييرات قدمت تسهيلات كبيرة للمستهلكين، مما جعل الوصول إلى فواتيرهم واختيار طرق الدفع المناسبة لهم أمرًا أكثر سهولة، وذلك عبر توفير مجموعة متنوعة من الخيارات.

قراءة عداد الغاز

الآن أصبح بوسع المستهلكين تتبع استهلاكهم للغاز بسهولة وإدخال قراءات عداداتهم بأنفسهم، سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

أخر موعد لسداد فاتورة الغاز

أعلنت شركة بتروتريد، عن تخصيص فترة زمنية للعملاء لمراجعة فواتير الغاز الطبيعي والاطلاع على مختلف خيارات الدفع، تتاح هذه الفترة من اليوم الأول إلى السابع والعشرين من كل شهر، كما وفرت الشركة إمكانية الدخول إلى هذه الخدمات عبر الإنترنت.

خطوط الاستعلام عن فاتورة الغاز:

1. انتقل إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد وابحث عن القسم المخصص للعملاء، حيث يمكنك من هناك مراجعة وسداد فواتيرك.

2. في حالة امتلاكك لحساب مسجل مسبقًا على الموقع، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الخاصة، إذا لم تكن قد أنشأت حسابًا بعد، يمكنك إنشاء واحد جديد بكل سهولة عبر استخدام معلومات محددة مثل رقم العقار، رقم الوحدة السكنية، ورقم البلوك أو المنطقة.

3. بمجرد الدخول إلى حسابك، سيتاح لك الوصول إلى الخدمات المتعددة المتاحة، بما في ذلك قسم خاص بفواتير الغاز.

4. في هذا القسم، ستتمكن من عرض فواتيرك الحالية والسابقة بالإضافة إلى تفاصيل كل فاتورة.

5. اختر الفاتورة التي تود الاطلاع على تفاصيلها لعرض كافة المعلومات المرتبطة بها، مثل المبلغ الإجمالي للفاتورة وتاريخ الاستحقاق.

6. لإجراء الدفع، يمكنك اختيار الوسيلة التي تناسبك من بين عدة خيارات توفرها شركة بتروتريد، حيث تتضمن هذه الخيارات استخدام التطبيق الرسمي للشركة المتاح على الهواتف الذكية، الدفع الإلكتروني عبر خدمات مثل فوري وأمان، بالإضافة إلى مجموعة من خيارات الدفع المتوفرة من خلال البنوك المختلفة.