استعلام عن فاتورة الكهرباء إسكندرية ومواعيد قطعها

يسدد أصحاب عدادات الكهرباء القديمة استعلام عن فاتورة الكهرباء إسكندرية شهريًا، لمعرفة قيمة الفاتورة، ليتم سدادها قبل تطبيق الغرامة وتجنب إزالة عداد الكهرباء، وتعرض الدستور في التقريرالتالي استعلام عن فاتورة الكهرباء إسكندرية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

توفر شركة الكهرباء استعلام عن فاتورة الكهرباء إسكندرية، من خلال الدخول إلى رابط شركة كهرباء الإسكندرية .

ثم حدد أيقونة خدمات.

واختر الاستعلام عن الفواتير، ويظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

اختر الشركة التابع لها، ادخل قراءة العداد.

ادخل الكود الخاص بك، اضغط استعلام.

يظهر قيمة الاستهلاك الشهري.

ويستطيع المواطنون بعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع الشركة سداد الفاتورة من خلال منافذ الصرف المتاحة سواء من خلال الشركة، أو انتظار محصل الفواتير، أو إلكترونيًا من خلال نفس الرابط السابق، أو من ماكينات الصراف الآلي والبريد المصري.

جدول قطع الكهرباء بالإسكندرية

وأعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن جدول قطع الكهرباء بالاسكندرية لجميع مناطق المحافظة بحيث يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا ، على أن يكون موعد قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة 5 مساء، ولجأت إلى قطع الكهرباء عن كافة محافظات الجمهورية منذ صيف 2023 والذي استمر حتى الآن، وتتوقف عن تخفيف أحمال الكهرباء في بعض المناسبات حيث تم التوقف عنها طوال شهر رمضان وخلال احتفالات عيد الفطر وفي أيام الامتحانات أيضًا.

ويستطيع سكان الإسكندرية الاطلاع على جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظة من خلال زيارة موقع شركة كهرباء الإسكندرية .