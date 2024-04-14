الأحد 14 أبريل 2024
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اقتصاد

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل وطرق السداد الإلكترونية واليدوية

عداد الغاز الطبيعي
عداد الغاز الطبيعي

إذا كنت تريد معرفة تفاصيل فاتورة الغاز الطبيعي لمنزلك لشهر أبريل 2024، أو تحتاج إلى تسجيل قراءات عداد الغاز عبر الإنترنت على موقع شركة بتروتريد، توفر لك "الدستور" دليلاً شاملاً يشرح كيفية إجراء هذه الخدمات، وطرق التسجيل.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

التقدم التكنولوجي والانتقال نحو الرقمنة أحدث تغييرات جذرية في كيفية تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، حيث أن هذه التطورات قدمت سهولة كبيرة للعملاء في الوصول إلى معرفة فواتيرهم واختيار طرق الدفع التي تناسبهم من بين خيارات متعددة.

قراءة عداد الغاز

حاليًا، أصبح بإمكان المستهلكين بكل سهولة متابعة استهلاكهم للغاز وتسجيل قراءات العداد بأنفسهم، من خلال استخدام المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

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آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

وبدورها أصدرت شركة بتروتريد، التي تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، إعلانًا حول تخصيص فترة زمنية محددة للعملاء لتقييم فواتير الغاز الطبيعي والاطلاع على خيارات الدفع المتاحة، والتي تمتد من اليوم الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر.

كما قامت الشركة بتوفير إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات عبر الإنترنت من خلال رابط مخصص يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز 

لمراجعة تفاصيل فاتورة الغاز المنزلي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. ادخل إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد وانتقل إلى قسم العملاء، حيث يمكنك استعراض ودفع فواتيرك.

2. سجل الدخول باستخدام معلومات حسابك القائم أو، إذا لم تمتلك حسابًا بعد، قم بإنشاء واحد جديد بإدخال معلومات مثل رقم العقار ووحدتك السكنية ورقم البلوك أو المنطقة.

3. كما ستجد داخل حسابك مجموعة من الخدمات المتاحة، بما في ذلك قسم مخصص لفواتير الغاز.

4. في قسم الفواتير، يمكنك الاطلاع على فواتيرك الحالية والسابقة والتفاصيل المتعلقة بها.

5. اختر الفاتورة التي تود مراجعتها لعرض كل التفاصيل المتعلقة بها، مثل التكلفة الإجمالية وتاريخ الاستحقاق.

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6. لطرق الدفع: اختر طريقتك المفضلة، حيث تقدم بتروتريد عدة خيارات للدفع تشمل التطبيق الرسمي للشركة على الأجهزة المحمولة، الدفع الإلكتروني عبر خدمات مثل فوري وأمان، أو الخيارات المتوفرة عبر البنوك.

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