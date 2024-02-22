الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر فبراير

يسر التحول الرقمي إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر فبراير 2024 من خلال الإنترنت، وذلك بعد صدور الفاتورة بالفعل وإمكانية الاستعلام عنها بالرقم من خلال المنافذ التي تتيحها الشركة المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر فبراير

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر فبراير 2024 وطرق دفعها، خاصة أن فترة السماح تكون لمدة 20 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2024

يكون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2024 بالرقم من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات اضغط هنا.

تظهر صفحة المصرية للاتصالات يمكنك وضع رقم الهاتف الخاص بك ثم الضغط على أيقونة اظهر الفواتير.

مع العلم أنه يجب أن يكون لديك حساب على موقع المصرية للاتصالات كي يمكنك تنفيذ هذه الخطوات بعد تسجيل الدخول برقم الهاتف الخاص بك وكلمة السر التي وضعتها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي فبراير 2024

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق MyWE المتاح تحميله على هاتفك المحمول من خلال متجر التطبيقات ثم تسجيل بياناتك المسجل عليها الخط والاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة ثم دفعها من خلال وسائل الدفع الالكتروني.

أماكن تسديد فاتورة التليفون الارضي فبراير 2024

وبخلاف الطرق السابق ذكرها لتسديد فاتورة التليفون الأرضي عقب الاستعلام عنها يمكن كذلك تسديد فاتورة التليفون الارضي لشهر فبراير 2024 من خلال الطرق التالية:

WE Pay.

فروع WE المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي، وغيرها).

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اخر موعد لتسديد فاتورة التليفون الارضي فبراير 2024

تتيح الشركة المصرية للاتصالات فترة السماح لمدة 20 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حالة عدم الدفع يتم تحويل الخط للاستقبال فقط في اليوم التالي من انتهاء فترة السماح ولمدة 7 أيام، وفي حال استمرار عدم الدفع للفاتورة المستحقة يتم إيقاف الخط بعد انتهاء فترة الاستقبال.