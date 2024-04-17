الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ

فاتورة المياه
فاتورة المياه

يحظى الاستعلام عن فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر إبريل الجاري وذلك لرغبة الكثيرين من العملاء في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري لتسديد الفواتير.

يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، وذلك لعملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

استعلام فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ

يستطيع عملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ الاستعلام عن قيمة فواتير الاستهلاك الشهري للمياه لجميع العملاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ من خلال هذا الرابط (من هنا).

  1. اختيار أيقونة "الخدمات".
  2. قم بالضغط على أيقونة "الفواتير" إذا كنت ترغب في الاستعلام عنها.
  3. كتابة رقم العميل وبيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.
  4. تحديد المنطقة أو المحافظة التي ينتمي إليها العميل.
  5. كتابة اسم صاحب العداد بشكل صحيح.
  6. كتابة كل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
  7. اضغط على كلمة «البحث عنها».
  8. تظهر كل تفاصيل فاتورة العداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.. ووسائل الدفع الإلكتروني للفواتير

الاستعلام عن فاتورة المياه بكفر الشيخ برقم العداد

ويمكن الإستعلام عن فاتورة المياه بكفرالشيخ، باستخدام رقم العديد، من خلال اتباع الخطوات الاتية:-

  • الدخول إلى الموقع الإلكترونى الخاص بشركة المياة والصرف الصحى التابع للمحافظة التي يعيش فيها العميل.
  • إدخال رقم العداد المدون على أي فاتورة سابقة في الخانه المخصصة والمكونة من 14 رقما.
  • الضغط على كلمة «ابحث»، لتظهر على الفور قراءة العداد.

الاستعلام عن فاتورة المياه بكفر الشيخ عبر تطبيق 125

كما يمكن للمواطنين الإستعلام عن فاتورة مياه الشرب بكفرالشيخ، من خلال تطبيق 125 باتباع الأتي:-

  • تنزيل تطبيق HCWW-125 من خلال متجر جوجل بلاي أو آب ستور.
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • اختر المحافظة والمنطقة التي تريد الاستعلام عنها.
  • اضغط على استعلام.
  • سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بك مع قيمة الفاتورة.

وسائل دفع فواتير المياه المعتمدة للعملاء 

عقب الاستعلام عن فاتورة المياه يمكن لكافة العملاء اختيار أحد وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمتوفرة في كافة محافظات الجمهورية والتي أبرزها:-

  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
  • مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
  • شركات التحصيل الإلكتروني مثل (فوري، bee، مصاري، ضامن)..
الاستعلام عن فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ فاتورة شركة مياه فاتورة المياه بكفر الشيخ فواتير المياه

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.. ووسائل الدفع الإلكتروني للفواتير

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين