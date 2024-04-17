يحظى الاستعلام عن فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر إبريل الجاري وذلك لرغبة الكثيرين من العملاء في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري لتسديد الفواتير.

يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، وذلك لعملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

استعلام فاتورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ

يستطيع عملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ الاستعلام عن قيمة فواتير الاستهلاك الشهري للمياه لجميع العملاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة "الخدمات". قم بالضغط على أيقونة "الفواتير" إذا كنت ترغب في الاستعلام عنها. كتابة رقم العميل وبيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل. تحديد المنطقة أو المحافظة التي ينتمي إليها العميل. كتابة اسم صاحب العداد بشكل صحيح. كتابة كل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح. اضغط على كلمة «البحث عنها». تظهر كل تفاصيل فاتورة العداد.

الاستعلام عن فاتورة المياه بكفر الشيخ برقم العداد

ويمكن الإستعلام عن فاتورة المياه بكفرالشيخ، باستخدام رقم العديد، من خلال اتباع الخطوات الاتية:-

الدخول إلى الموقع الإلكترونى الخاص بشركة المياة والصرف الصحى التابع للمحافظة التي يعيش فيها العميل.

إدخال رقم العداد المدون على أي فاتورة سابقة في الخانه المخصصة والمكونة من 14 رقما.

الضغط على كلمة «ابحث»، لتظهر على الفور قراءة العداد.

الاستعلام عن فاتورة المياه بكفر الشيخ عبر تطبيق 125

كما يمكن للمواطنين الإستعلام عن فاتورة مياه الشرب بكفرالشيخ، من خلال تطبيق 125 باتباع الأتي:-

تنزيل تطبيق HCWW-125 من خلال متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختر المحافظة والمنطقة التي تريد الاستعلام عنها.

اضغط على استعلام.

سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بك مع قيمة الفاتورة.

وسائل دفع فواتير المياه المعتمدة للعملاء

عقب الاستعلام عن فاتورة المياه يمكن لكافة العملاء اختيار أحد وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمتوفرة في كافة محافظات الجمهورية والتي أبرزها:-