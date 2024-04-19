الجمعة 19 أبريل 2024
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مصر

الآن.. استعلام عن فاتورة الغاز لهذا الشهر

استعلام عن فاتورة
استعلام عن فاتورة الغاز

مع قرب انتهاء شهر أبريل يحرص المواطنين على معرفة استعلام عن فاتورة الغاز لهذا الشهر عبر جوجل، حيث أتاحت شركات الغاز خدمات تسجيل قراءات عداد الغاز أبريل 2024 من خلال الموقع الرسمي للشركة، وذلك يكون في الفترة من يوم 1 وحتى 27 من الشهر الحالي، وتوفر شركة الغاز خدمة الاستعلام عن فواتير الغاز وسدادها من خلال الإنترنت طوال أيام الشهر، وذلك تسهيلًا على المواطنين، وبإطار اتجاه الدولة المصرية لميكنة الهيئات والمؤسسات وكاف الخدمات المقدمة لجميع المواطنين ورؤية مصر 3030.

استعلام عن فاتورة الغاز لهذا الشهر

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز أبريل 2024، وطرق سداد فاتورة الغاز، وعقوبة عدم سداد الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز أبريل 2024

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز أبريل 2024، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة التابع لها، والقيام باتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالدخول على الموقع الرسمي لشركات الغاز مباشرة «ناتجاس» أو «بتروتريد».
  2. اختر الاستعلام عن فاتورة الغاز.
  3. ثم إدخل رقم المشترك والبيانات الطلوبة.
  4. رقم الشقة ورقم العمارة والبلوك والقطاع.
  5. والمنطقة والمحافظة ورقم العداد.
  6. واخيرا اختر «استعراض الفواتير» لظهور الفاتورة الخاصة بك.

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طرق سداد فاتورة الغاز أبريل 2024

وتوفر شركات الغاز «ناتجاس» و«بتروتريد» العديد من الطرق المختلفة لسداد فواتير الغاز من خلال محافظ الهواتف الذكية، أو المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، أو المحصلين الرسميين، أو منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل ضامن، ممكن، مصاري، فون كاش، فوري، أمان، خدماتي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024 وطرق السداد

الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز 2024 وأماكن الدفع الإلكتروني

عقوبة عدم سداد فاتورة الغاز أبريل 2024

ويتاح التوجة للشركة لـ دفع فاتورة الغاز أبريل 2024، لتجنب تراكم الفواتير والتأخر عن السداد مما يعرضك للوقوع تحت طائلة القانون، ويوقع عليك غرامات مالية وذلك في حالة تأخرك عن سداد قيمة فاتورة الغاز أبريل 2024.

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