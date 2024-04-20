السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجعت 25 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 20-4-2024، في بورصة الدواجن، تراجعا كبيرا بعد حالة من الاستقرار في الأسعار بعد قرار الجكومة خفض اسعار السلع والمنتجات نحو 20 %، لتتماشى مع تحركات الحكومة لخفض الأسعار.

تراجعت 25 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم السبت في بورصة الدواجن

ويتسال كثير من المواطنين عن أسعار الفراخ اليوم السبت في بورصة الدواجن اليوم، لذلك يرصد الدستور في هذا التقرير تراجع اسعار الدواجن البيضاء للمستهلك بقيمة 25 جنيها للكيلو حيث سجل السعر 85 جنيها بدلا من من 110 جنيها في محلات البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي بعد مبادرة التخفيض التي قادتها الحكومة مؤخرا.

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أسعار الفراخ اليوم السبت 20 أبريل 2024

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة نحو 75 جنيها للكيلو لتباع بالاسواق بين 85 و90 جنيها بحسب المنطقة.

سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو بالمزرعة 88 جنيها للكيلو، لتباع بين 90 و95 جنيها بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء بالمزرعة نحو 73 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 83 جنيه بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 95 جنيها لتصل إلى المستهلك بالأسواق بين 100 و110 جنيها بحسب المنطقة.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-4-2024

سعر كيلو البانيه اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و230 جنيهًا باختلاف الأسواق.

تراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 200 و220 جنيها بحسب كل منطقة.

 تراوح سعر كيلو الأوراك بين 90 و110 جنيها بحسب كل منطقة.

تراوح سعر كيلو الكبدة الفراخ بين 120 الي 125 جنيها بحسب كل منطقة.

أسعار البيض اليوم 20 إبريل 2024

 

سعر البيض الأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر بالمزرعة 150 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيها.

 

سعر البيض الأبيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة 145 لتباع للمستهلك 152جنيها.

 

سعر البيض البلدي اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ145جنيها.

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