أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 20-4-2024

يتسائل المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 20-4-2024 في بورصة الدواجن، حيث تشهد انخفاضًا ملحوظًا وفقًا للمبادرة الحكومية بقيمة 15%، وذلك رغم الإقبال على الشراء في كافة محافظات الجمهورية خاصة عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2024.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-4-2024

يمكن معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-4-2024 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين، حيث جاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 80 جنيهًا وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 107 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

كما سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 82 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

وسجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 72 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل الكتكوت البلدي الحر عمر يوم نحو 8.75 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم نحو 9.00 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم نحو 9.50 جنيه.

سجل الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم نحو 18.00 جنيه.

سجل الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم نحو 16.00 جنيه.

سجل الكتكوت الجميزة عمر يوم نحو 16.75 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو شيفر بيور نحو 16.50 جنيه.

سجل الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام نحو 28.50 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 140 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 149 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 152 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 159 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 150 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 155 جنيهًا.