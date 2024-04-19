استقرار سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 19 أبريل

استقر سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 19 أبريل فى أسواق الصاغة المحلية، وذلك فى ظل إنتعاشة كبيرة لبيع المعدن الأصفر مع زيادة الإقبال على الشراء بسبب زواج الكثيرين خلال فترة عيد الفطر ومنها عيار 21 جرام الأكثر إقبالا من المواطنين والزواج العالمي أيضاً في ظل التحولات بالأسواق العالمية باعتباره مخزن القيمة المالية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 19 إبريل

كما لامست معدلات سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بأسواق الصاغة المحلية معدلات أسعار الأمس الخميس، وقبل إغلاق بورصة الذهب وعودتها الأحد المقبل بعد الإجازة الأسبوعية، رغم الإقبال الكبير من المواطنين على الشراء بعد الإنخفاض الملحوظ فى الأسعار وخاصة العيار الجماهيرى 21.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 24

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 جرام خلال التعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى 3725 جنيها بالنسبة للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 3697 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 جرام

كذلك، بلغ سعر جرام الذهب 21 جرام الأكثر إقبال من المواطنين فى مصر وخاصة لتقديم شبكة العرائس، سعر 3260 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3235 جنيها للشراء من محلات الصاغة بمختلف أنحاء مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 18 جرام

فى السياق، إستقر سعر الذهب عيار 18 جرام اليوم الجمعة، عند مستوى 2794 جنيها بالنسبة للبيع، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب 18 مبلغ 3772 جنيه فى منتصف التعاملات ووقت استعراض "الدستور" لأسعار الذهب فى الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 19 إبريل عيار 14

اضافة لذلك، شهد سعر الذهب عيار 14 جراما إستقرار عند مستوى 2173 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 جرام للشراء مبلغ 2156 جنيها خلال تعاملات اليوم الجمعة فى سوق الصاغة في الحسين والدقى وعدة مناطق بالمحافظات.

في النهاية، تشهد سوق الذهب المصية حالة من الترقب والتذبذب السعر خلال الأيام الحالية مع إرتفاع معدلات السعر عالميا.