الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر بدءًا من الأحد

الخبز
الخبز

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر.

وقال مدبولي، خلال مؤتمرٍ صحفيِّ عرضته "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس: "بداية من الأحد المقبل سيبدأ تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر"

أسعار منظومة الخبز الجديدة

من جهته، كشف طارق حسين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، عن قائمة الأسعار الجديدة لمنظومة الخبز، والتي جاءت كالتالي: 

- رغيف سياحي 80 جرامًا- 150 قرشًا.

- رغيف 40 جرامًا- 75 قرشًا.

- رغيف 25 جرامًا- 50 قرشًا.

- رغيف 70 جرامًا- 150 قرشًا.

- الفنيو 35 جرامًا- جنيه واحد بدلًا من جنيه ونصف.

مدبولي مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سعر الخبز الحر

مواد متعلقة

غرفة صناعة الحبوب: ملتزمون بتوفير الدقيق بـ16 ألف جنيه للطن

مدبولى: الانخفاضات فى الأسعار تصل إلى 30% الفترة المقبلة

مدبولى: 22% متوسط الانخفاض فى أسعار السلع الأساسية بمختلف المحافظات

مدير تصوير "الحشاشين" يكشف سر الصورة المظلمة داخل العمل

بعد "الحشاشين".. كريم عبدالعزيز لجمهوره: "متكرهونيش والنبى أنا بردو أبوعلى"

كريم عبدالعزيز: حسن الصباح ترك فىّ هدوءًا حذر وفخور بعرض "الحشاشين" فى روسيا والسويد

كريم عبدالعزيز: "الحشاشين" فتح الغرف المغلقة ونقطة فارقة فى مشوارى

أحمد عبدالوهاب: تعرضت لخلع فى الكتف أثناء تصوير "الحشاشين"

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

قبائل سيناء.. خط الدفاع الأول عن بر مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين