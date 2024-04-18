تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر بدءًا من الأحد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر.

وقال مدبولي، خلال مؤتمرٍ صحفيِّ عرضته "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس: "بداية من الأحد المقبل سيبدأ تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر"

أسعار منظومة الخبز الجديدة

من جهته، كشف طارق حسين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، عن قائمة الأسعار الجديدة لمنظومة الخبز، والتي جاءت كالتالي:

- رغيف سياحي 80 جرامًا- 150 قرشًا.

- رغيف 40 جرامًا- 75 قرشًا.

- رغيف 25 جرامًا- 50 قرشًا.

- رغيف 70 جرامًا- 150 قرشًا.

- الفنيو 35 جرامًا- جنيه واحد بدلًا من جنيه ونصف.