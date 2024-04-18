الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: الانخفاضات فى الأسعار تصل إلى 30% الفترة المقبلة

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يتوقع أن تصل الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية إلى 30%.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أذاعته "إكسترا نيوز": "عندنا حصر كامل، محافظة محافظة، وعندنا اختلافات داخل كل محافظة في أسعار السلع، ولكن المتوسط في الانخفاضات بلغ 22%".

وأكد "مدبولي" المتابعة على مدار الساعة لضبط الأسعار في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء اجتماع لجنة ضبط الأسعار.

وفى سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة. 
 

مدبولي مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أسعار السلع

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