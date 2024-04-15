الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير تصوير "الحشاشين" يكشف سر الصورة المظلمة داخل العمل

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

كشف حسين عسر، مدير التصوير لمسلسل "الحشاشين"، أن التحدي الأساسي في مسلسل "الحشاشين"، هو فكرة قدرة العمل على صورة درامية، وليس البحث فقط على جماليات الصورة ولكن بناء صورة تتماشى مع الخط الدرامي.


وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، أن الصورة والإضاءة كان لابد لها من محاكاة  الشخصيات، خاصة أن العمل مليء بالشخصيات وتشهد تحولات كبيرة حتى في تلك الشخوص في السياق الدرامي   وإبراز الصراعات والأماكن والعوالم المختلفة.


ولفت إلى أن جماعة الحشاشين بكل تحركاتها تعمدنا إظهارهم مظلمين، خلفهم ضوء يحمل اللون الأحمر أو البرتقالي  لأحداث نوع من القبضة والخوف"، مؤكدا أن تكرار الجمل الضوئية بنفس الرتم ساعد كتير في إظهارهم بتلك الصورة.


وأشاد مدير التصوير، بمشهد مقتل نجل حسن الصباح قائلًا: "مشهد الفنان كريم عبد العزيز كان عظيمًا بشكل مبالغ فيه وكان مهمًا في هذا المشهد إبراز عيني الفنان كريم عبد العزيز لازم نبقى شايفينها بشكل كويس جدًا مهما كان الإضاءة جانبية، لكن كان الأهم إنارة عينية ورؤية تفاصيل دموعه لأن المشهد به الكثير من المشاعر حيث إغرورقت عيناه بالدموع لكنها لم تنزل بالفعل، كما أن المشهد كان به إحساس جبار وكان لازم جمل الإضاءة تعبر عن ذلك".
 

وتابع: "في شوت المركب كان كريم عبدالعزيز قاعد فكنا بنحاول نعمل سحاب على وجه كريم عبدالعزيز، تم التحضير للمشهد 3 أيام وتصويره جاء في يوم كامل".


وأوضح أن تصوير المعارك كانت من المشاهد الصعبة، حيث كان هناك تدريب للخيول وراكبيها شهور حتى يقعا دون حدوث إصابة.


وواصل: "كان التحدي الرئيسي يتعلق بتكنيك تصوير الصراعات، فالحشاشين مجموعة قليلة والسلاجقة مجموعة كبيرة وبالتالي يجب من خلال تصوير المشهد إقناع المشاهد كيف ستنتصر المجموعة الصغيرة على الكبيرة، مشيدا بكونه عنصر من عناصر العمل، مرددا: "صعوبات المسلسل كانت في أفكاره، كنا بندور على أفكار مختلفة طول الوقت ومكنتش هعمله لوحدي من غير فريق متميز على رأسهم "بيتر ميمي".

مدير التصوير لمسلسل الحشاشين الحشاشين مسلسل الحشاشين كريم عبدالعزيز مشهد العاصفة

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