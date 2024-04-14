الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كريم عبدالعزيز: حسن الصباح ترك فىّ هدوءًا حذر وفخور بعرض "الحشاشين" فى روسيا والسويد

الحشاشين
الحشاشين

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، أن "حسن الصباح"، ترك في شخصيته هدوء وهذا على عكس شخصيته الحقيقية.

وقال خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "الخروج من الشخصية مش في يوم وليلة ولكن مع مرور الوقت والابتعاد عن أي حاجة ليها علاقة بالدور ومشاهدة أعمال كوميدية مثلا، أو الخروج منه بعمل آخر".

وتابع: "لن أنسى عن "الحشاشين"، إنه اتعرض في روسيا والسويد وإيران وتركيا، مشيرا إلى أن هذا العمل المصري خرج بره إطار المجتمع المصري ودي حاجة كبيرة أوي، بس ده واقع إن اللي بيتعب ربنا لازم يكرمه".

وواصل: "الرسالة من حسن الصباح واضحة وهي عدم تغييب العقل وإعماله دائما حتى أن القرآن الكريم زاخر بالآيات التي تحث على إعمال العقل والتفكير".

كريم عبدالعزيز الفنان كريم عبدالعزيز حسن الصباح مسلسل الحشاشين دراما رمضان

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