الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كريم عبدالعزيز: "الحشاشين" فتح الغرف المغلقة ونقطة فارقة فى مشوارى

الحشاشين
الحشاشين

أشاد الفنان كريم عبدالعزيز، بالعمل داخل مسلسل الحشاشين، كتجربة فنية موجها الشكر في ذلك لجميع العاملين على المسلسل قائلا: "الناس مناموش وتعبوا عشان كدة عايز أشكر كل العاملين فعلا "شقا وتعب"، على مدار عامين".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "الحشاشين بداية حلوة للدراما المصرية عشان نكبر ونعمل أعمال أضخم، والغرفة المغلقة اتفتحت، وفكرة تنفيذ الأعمال التاريخية وهي نقطة نكبر بيها، العمل كله اتعمل بأياد مصرية وده فخر فعلا".
وعن شعوره المسيطر عليه بعد "حسن الصباح"، قال إنه يشعر بالفخر والسعادة والخوف أيضا من بعد المسلسل، معتبرة أهم نقطة في حياته وتحدي وعلامة فارقة في مشواره الفني. 

كريم عبدالعزيز الفنان كريم عبدالعزيز الحشاشين دراما رمضان المتحدة

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