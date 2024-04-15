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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد "الحشاشين".. كريم عبدالعزيز لجمهوره: "متكرهونيش والنبى أنا بردو أبوعلى"

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

وجه الفنان كريم عبدالعزيز رسالة إلى الجمهور المصري والعربي، قائلا: "متكرهونيش والنبي أنا بردو أبوعلي وعاملكم حاجة خفيفة كده في العيد".

وأكد أن "حسن الصباح"، ترك في شخصيته هدوءًا حذرًا، وهذا على عكس شخصيته الحقيقية، موضحا أن الخروج من الشخصية مش في يوم وليلة ولكن مع مرور الوقت والابتعاد عن أي حاجة ليها علاقة بالدور ومشاهدة أعمال كوميدية مثلا، أو الخروج منه بعمل آخر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": أنسى عن الحشاشين، إنه اتعرض في روسيا والسويد وإيران وتركيا، هذا العمل المصري خرج عن إطار المجتمع المصري وتلك حاجة كبيرة أوي، بس ده واقع إن اللي بيتعب ربنا لازم يكرمه.

كريم عبدالعزيز الفنان كريم عبدالعزيز حسن الصباح الحشاشين مسلسل الحشاشين

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