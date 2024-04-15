بعد "الحشاشين".. كريم عبدالعزيز لجمهوره: "متكرهونيش والنبى أنا بردو أبوعلى"

وجه الفنان كريم عبدالعزيز رسالة إلى الجمهور المصري والعربي، قائلا: "متكرهونيش والنبي أنا بردو أبوعلي وعاملكم حاجة خفيفة كده في العيد".

وأكد أن "حسن الصباح"، ترك في شخصيته هدوءًا حذرًا، وهذا على عكس شخصيته الحقيقية، موضحا أن الخروج من الشخصية مش في يوم وليلة ولكن مع مرور الوقت والابتعاد عن أي حاجة ليها علاقة بالدور ومشاهدة أعمال كوميدية مثلا، أو الخروج منه بعمل آخر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": أنسى عن الحشاشين، إنه اتعرض في روسيا والسويد وإيران وتركيا، هذا العمل المصري خرج عن إطار المجتمع المصري وتلك حاجة كبيرة أوي، بس ده واقع إن اللي بيتعب ربنا لازم يكرمه.