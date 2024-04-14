الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد عبدالوهاب: تعرضت لخلع فى الكتف أثناء تصوير "الحشاشين"

أحمد عبدالوهاب
أحمد عبدالوهاب

كشف الفنان أحمد عبدالوهاب، كواليس لأمرة مرة عن دور "يحيى" بمسلسل "الحشاشين"، قائلا: "في الأول لما اتبعتلي مبعرفش أعمل "أوديشن"، بحس إني محتاج أذاكر شوية وكلمت مراتي قالتلي روح وشجعتني إني أعمله على طول".


وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون": "كنت بقول يارب أعمل مشهدين حتى في الحشاشين، ولما اتبعتلي مكنتش عارف اعمل ايه وكنت خايف أبوظ المسلسل كله"، لأني لما قريت الورق اكتشفت إنهم مش مشهدين وخلاص يعني أنا ممكن أتسبب في الانتقاد للعمل كل يوم".


وعن كريم عبدالعزيز، قال: "أنا متخضتش كدة في حياتي قد مااتخضيت قدام كريم عبدالعزيز هو نجم تقيل ومهذب وعارف يحتوي الممثل اللي قدامه ومبسوط فعلا إني اشتغلت معاه جدا".


وأوضح عبدالوهاب أنه لأجل الدور في مسلسل الحشاشين، رفع لياقته البدنية، وتعلم ركوب الخيل وتدرب على السيوف، مؤكدا أنه بسبب الخيول حدثت له إصابة إذ تعرض لخلع في الكتف.
 

أحمد عبدالوهاب الحشاشين بيتر ميمي خلع كتف مسلسل الحشاشين

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