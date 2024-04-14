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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كريم عبدالعزيز عن "الحشاشين": العمل كان "تشخيص" مش مجرد تصوير

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إن أكتر ما أدخل على قلبه السعادة، أن المخرج بيتر ميمي كان سببا في إظهار وجوه جديدة، مرددا: "في كل مرة خرج للنور وجوه كثيرة مميزة وعندنا المرة دي أحمد عبدالوهاب ومحمد يوسف وسارة الشامي كلهم أبطال".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون": "احنا مش جايين نتصور هي مهنة تمثيل وتشخيص وحقيقي عندنا أحمد عبدالوهاب بيمثل احترافية واحترام وموهبة وبقوله مليون مبروك ويارب دايما متوفق". 

من جانبه، أوضح بيتر ميمي، أن دور أحمد عبدالوهاب شخصية "يحيى"، فضلنا نفكر فيه كتير وتم اقتراح اسم أحمد عبدالوهاب مرتين وحسيت إنها علامة وطلبت منه يعمل "كاستينج"، واتبهرت به، وجه صور، وبعدها اعتذر تاني عن العمل من خوفه على إفساد العمل.

وأكد الكاتب عبدالرحيم كمال أن الشخصيات لكل من يحيى ونورهان، لم تكن موجودة في التاريخ وهو خط درامي شبابي ورومانسي.

الحشاشين مسلسل الحشاشين كريم عبدالعزيز بيتر ميمي عبدالرحيم كمال

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