الخارجية البريطانية: استدعاء لقائم بأعمال السفارة الإيرانية فى لندن

أعلنت الخارجية البريطانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، وفقا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت تقارير إعلامية أمريكية عن مسئولين إسرائيليين، نقلته القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن اجتماع مجلس وزراء الحرب انتهى دون اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، إن عملية "الوعد الصادق" كانت خطوة رادعة في ظل فشل مجلس الأمن بإدانة هجوم دمشق، مضيفا أنهم اتخذوا الحد الأدنى من الإجراءات "العقابية" وتجنبنا استهداف منشآت اقتصادية وبنى تحتية.

وأوضح خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في الهجوم ولا توجد عمليات أخرى على أجندتنا"، متابعا: "إسرائيل إذا أرادت مواصلة عملياتها فستتلقى ردا أقوى عشرات المرات".