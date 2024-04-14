الأحد 14 أبريل 2024
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تواصل الجهود المصرية لإغاثة أهل غزة.. القاهرة الإخبارية ترصد الواقع من معبر رفح

أهل غزة
أهل غزة

قال محمد جمال، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن اليوم يشهد زيادة في عدد المصابين الفلسطينيين، جراء العمليات المسلحة التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث تم استقبال 43 مصابًا منذ الصباح حتى الآن بـ معبر رفح الحدودي.


وأضاف أن معبر رفح الحدودي قدم لهؤلاء المصابين الخدمات الإسعافية العاجلة بواسطة رجال هيئة الإسعاف المصرية، لافتًا إلى أنه تم تشخيص هذه الحالات ونقلهم إلى المستشفيات للتعامل معهم، سواء على مستوى تلقي العلاج بصفة مستمرة أو على مستوى إجراء جراحات عاجلة.


وأوضح أن هؤلاء المصابين الـ43 رافقهم 86 مرافقًا من ذويهم، قدمت لهم الخدمات العاجلة على المستوى الإنساني، ووفرت لهم الدولة المصرية الاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش.


وأكد محمد جمال، مراسل القاهرة الإخبارية، أن السلطات المحلية المصرية في معبر رفح الحدودي تعمل على قدم وساق لإيصال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل، حيث وصل عدد الشحنات التي مرت وعبرت من الأراضي المصرية إلى غزة حتى الآن إلى 247 شاحنة، محملة بالأغذية والأدوية والوقود، التي تمثل طوق نجاة للشعب الفلسطيني.

وتابع: “هناك جهود مصرية متواصلة من الدولة المصرية لإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن إسرائيل مستمرة في عرقلة تلك الشاحنات”.


 

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