خبير علاقات دولية: هجوم إيران على إسرائيل "سيناريو محبوك" تم إخراجه بعناية

أكد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيناريو محبوك تم إخراجه بعناية، لافتًا إلى أنه يحقق الأهداف لكل الطرفين سواء الإسرائيلي أو الإيراني.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد الإسرائيلي النوعي باستهداف القنصلية الإيرانية ثم التحول النوعي الإيراني واستهداف العمق الإسرائيلي يأتي في سياق هذا التصعيد الحذر المحسوب الذي يحقق كل الأهداف المرجوة.

وتابع: "إيران استهدفت من هذه الضربة أمرين أحدهما حفظ ماء الوجه، وإثبات قدرتها على الردع والوصول إلى العمق الإسرائيلي، وفي ذات الوقت تجنب صدام شامل ومواجهة مسلحة مع الجانب الإسرائيلي".

وواصل: "حرصت إيران أن تكون الضربات لتحقيق التوازن والإبقاء على قواعد الاشتباك التقليدي، في المقابل كانت إسرائيل متعمدة في استهداف القنصلية الإيرانية، والذي يتبعه رد إيراني بالتالي نتنياهو يحاول أن يغطي على الفشل الدولي".



