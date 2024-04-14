الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إيران: عملية "الوعد الصادق" خطوة رادعة فى ظل فشل مجلس الأمن بإدانة هجوم دمشق

هجوم ايران
هجوم ايران

قال مجلس الأمن القومي الإيراني، إن عملية "الوعد الصادق" كانت خطوة رادعة في ظل فشل مجلس الأمن بإدانة هجوم دمشق.
وأضاف مجلس الأمن القومي الإيراني، أنهم اتخذوا الحد الأدنى من الإجراءات العقابية وتجنبنا استهداف منشآت اقتصادية وبنى تحتية.

وأوضح، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في الهجوم ولا توجد عمليات أخرى على أجندتنا.. إسرائيل إذا أرادت مواصلة عملياتها فستتلقى ردًا أقوى عشرات المرات".

إيران إسرائيل الوعد الصادق دمشق سوريا

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