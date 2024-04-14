3000 مشهد جرافيك داخل "الحشاشين".. كواليس مشهد البحر فى مالطة

كشف محمد طنطاوي، مشرف المؤثرات البصرية، ومؤسس شركة (Trend VFX)، القائمة على تنفيذ مسلسل "الحشاشين"، ومحمد عطوة، كيفية بناء المؤثرات البصرية في مسلسل "الحشاشين".

وقال، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، إن مسلسل الحشاشين به 3000 مشهد تم العمل عليه جرافيك، وإدخال مؤثرات بصرية.

وتابع: "أصعب مشاهد المسلسل البحر والحلقة11، مؤكدين أنها كانت كاملة "جرافيك" وكانت تتجاوز الـ600 مشهد".

ولفتا إلى أن مشهد البحر تم تصويره في مالطة بأحد "حمامات السباحة"، وكل الأمواج وباقي المشهد كان "جرافيك"، مبينا أن المعارك تم تزويد عدد الناس فيها عن طريق الجرافيك.

وأكد كل من محمد طنطاوي ومحمد عطوة المسئولين عن "جرافيك الحشاشين"، أن هناك 170 فنيًا عملوا على مسلسل "الحشاشين"، وكشفا أن مشهد مقتل حلم "حسن الصباح" لنفسه كان كاملًا جرافيك باستخدام نسخة "ديجيتال" من كريم عبدالعزيز.

