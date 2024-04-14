الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مهندس ديكور "الحشاشين": تم بناء "أصفهان" على مساحة 12 ألف متر خلال 6 أشهر

الحشاشين
الحشاشين

كشف أحمد فايز، مهندس الديكور في مسلسل الحشاشين، عن كيفية بناء مدينة أصفهان في المسلسل، مؤكدًا أن اختيار اللون الأحمر عكس الصراعات التي شهدتها المدينة.
وقال، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، أنه تم بناء مدينة أصفهان وجزء من "القدس"، والقصر الفاطمي، مستندًا إلى معلومات مستقاة من التاريخ، مرددًا: "بنينا أصفهان على مساحة 12  ألف متر، كانت الطرز المعمارية كثيرة جدًا، مما جعل الأمر أصعب".
ومن داخل منزل حسن الصباح في مدينة أصفهان، أكد أحمد فايز، أنه غير بيته الذي كان في القلعة، قائلًا: "معظمه مبني على اللون الأصفرـ له مداخل ومخارج كثيرة، والسرداب الذي هرب منه".
وأكد أحمد فايز، مهندس الديكور، أنه تم بناء مدينة أصفهان والقلعة وكل ديكورات من "الصفر"، إذ لم تكن كل تلك البنايات موجودة، والتي تم الانتهاء منها خلال مدة 6 أشهر.

الحشاشين مهندس ديكور الحشاشين اصفهان مدينة أصفهان حسن الصباح

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