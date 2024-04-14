مسئول بارز فى الإدارة الأمريكية: زعماء مجموعة السبع بحثوا فرض عقوبات على إيران

أكد مسئول كبير في الإدارة الأمريكية أن زعماء مجموعة السبع بحثوا فرض عقوبات على إيران وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وفق عاجل بثته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكشف مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، حقيقة اتصال الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، قبل ضربة الأخيرة مساء أمس.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، إن إيران أرسلت رسالة لأمريكا بعد هجومها على إسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل أوضحت لأمريكا أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران، مؤكدا أن إيران لم تمنح تحذيرا قبل 72 ساعة من الهجوم ونيتها كانت تسجيل "مستوى عال من التدمير".

فيما أكدت رويترز عن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية أن أمريكا اتصلت بإيران عبر وسطاء سويسريين قبل هجومها على إسرائيل.