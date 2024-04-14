الحرس الثورى الإيرانى يهدد أمريكا

حذر الحرس الثوري الإيراني في بيان عاجل له منذ قليل، من أي دعم أو مشاركة أمريكية في الإضرار بالمصالح الإيرانية.

وقال الحرس الثوري: "نحذر من أي دعم أو مشاركة أمريكية في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم من قبلنا".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عاجل لها منذ قليل، إن الهجوم على قواعد عسكرية في الكيان الصهيوني دفاع مشروع ضمنه ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية الإيرانية: "نؤكد عزم إيران على الدفاع بحزم عن سيادة ووحدة البلاد ومصالحها الوطنية في مواجهة أي عدوان".