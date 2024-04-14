الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى ينتهى دون قرار الرد على إيران

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

أكدت تقارير إعلامية أمريكية عن مسئولين إسرائيليين، نقلته “القاهرة الإخبارية”،  أن اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي انتهى دون اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني.


وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، إن عملية "الوعد الصادق" كانت خطوة رادعة في ظل فشل مجلس الأمن بإدانة هجوم دمشق.


وأضاف مجلس الأمن القومي الإيراني أنهم اتخذوا الحد الأدنى من الإجراءات "العقابية" وتجنبنا استهداف منشآت اقتصادية وبنى تحتية.


وأوضح خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في الهجوم ولا توجد عمليات أخرى على أجندتنا".


وتابع: "إسرائيل إذا أرادت مواصلة عملياتها فستتلقى ردا أقوى عشرات المرات".


فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إيران ووكلاءها عرضوا العراق واليمن ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط للخطر، لافتا إلى أن إيران ووكلاءها شنوا هجوما شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طنا من الرءوس الحربية.


وأضاف: "خضنا معركة جوية معقدة وناجحة تمكنا فيها مع تحالف إقليمي من إحباط هجوم إيران، وإسرائيل لاتزال في حالة تأهب قصوى بعد هجوم إيران وأقرت خططا دفاعية".


وتابع: "ضرر صغير تعرضت له قاعدة نيفاتيم الجوية ولم يؤثر على عملها"، مؤكدا فشل الهجوم الإيراني والتصديق على خطط دفعية جديدة للدفاع والهجوم".


كما أكد إعلام إسرائيلي أن نتنياهو قرر تأجيل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وفقا لعاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

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