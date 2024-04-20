سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-4-2024

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة منذ العملية العسكرية التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي لإيران وتصاعد الأحداث في الشرق الأوسط حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة تحديث أسعار الصرف.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-4-2024

ننشر للقراء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-4-2024 وفقا للتحديثات الأخيرة من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري والتي جاءت كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.80 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.82 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.86 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الريال السعودي إلى نحو 12.85 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.82 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل سعر صرف الريال إلى نحو 12.82 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار الأمريكي في كافة البنوك السعودية نحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي وذلك وفقا للبنك المركزي السعودي.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل الدولار الأمريكي نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 51.53 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 60.19 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 156.54 جنيه للشراء و157.09 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتي نحو 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.