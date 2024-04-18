مصطفى مدبولى: مناقشة انخفاض سعر الخبز بعد استقرار سعر الدولار

كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل متابعة أسعار السلع في الأسواق على مستوي الجمهورية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن الأمانة الفنية لمجلس الوزراء متمثلة في مركز دعم واتخاذ القرار تتولى مسئولية حصر كل مناطق الجمهورية، وبالتالي أصبح لدينا حصر كامل للأسواق في مختلف أنحاء الجمهورية في كل المحافظات.

وأضاف أن هذه الجهود منعكسة على كل أسعار السلع الرئيسية من الزيت والسكر والرز والجبن والألبان، وتم توجيه وزير التموين إلي مناقشة سعر الخبز الحر وأسعار الخبز مع استقرار سعر الدولار.

وأشار إلى أن هناك 22% متوسط الانخفاض في أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات، موضحًا أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات.