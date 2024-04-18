سعر الذهب اليوم الخميس 18 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم خاصة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والذي جعلته يشهد رواجا وارتفاعا هائلا في سعره على مدار اليوم في معاملاته بسوق الصاغة.



ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 18 ابريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في اخر تحديث للاسعار بسوق الصاغة.



سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

3731.5 جنيه بيع

3697.25جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22

3420.5 جنيه بيع

3389 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 21

3265جنيه بيع

3235جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 18

2798.5 جنيه بيع

2772.75 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 14

2176.75جنيه بيع

2156.75 جنيه شراء



سعر الذهب اليوم عيار 12

1865.75 جنيه بيع

1848.5 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 9

1399.25 جنيه بيع

1386.5جنيه شراء



سعر جنيه ذهب

26120جنيه بيع

25880 جنيه شراء

سعر الذهب بالدولار

اما سعر الذهب العالمي و سعره بالدولار فقد استقر عند 2372 دولار أمريكي للبيع و2372 دولار أمريكي للشراء للأونصة.

سعر ذهب بي تي سي BTC



سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

29220 جنيه

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

14525 جنيه

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20895 جنيه

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20720 جنيه

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سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24

287.86 ريال سعودي 76.74 دولار أمريكي

الذهب عيار 22

263.68 ريال سعودي 70.29 دولار أمريكي

الذهب عيار 21

251.88 ريال سعودي 67.15 دولار أمريكي

الذهب عيار 18

215.90 ريال سعودي 57.56 دولار أمريكي

الذهب عيار 14

168.40 ريال سعودي 44.89 دولار أمريكي

الذهب عيار 12

143.93 ريال سعودي 38.37 دولار أمريكي

الذهب عيار 10

120.04 ريال سعودي 32 دولار أمريكي

الذهب عيار 9

107.95 ريال سعودي 28.78 دولار أمريكي

الذهب عيار 8

95.86 ريال سعودي 25.55 دولار أمريكي

أونصة الذهب 8،952.55 ريال سعودي 2،386.63 دولار أمريكي