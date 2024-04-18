الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 18 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم خاصة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والذي جعلته يشهد رواجا وارتفاعا هائلا في سعره على مدار اليوم في معاملاته بسوق الصاغة.


ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 18 ابريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في اخر تحديث للاسعار بسوق الصاغة.


سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24
3731.5 جنيه بيع
3697.25جنيه شراء

 

سعر الذهب عيار 22
3420.5 جنيه بيع
3389 جنيه شراء

   
سعر الذهب عيار 21
3265جنيه بيع
3235جنيه شراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء

   سعر الذهب عيار 18
2798.5 جنيه بيع
2772.75 جنيه شراء
   
سعر الذهب عيار 14
2176.75جنيه بيع
2156.75 جنيه شراء
   
سعر الذهب اليوم عيار 12
1865.75 جنيه بيع
1848.5 جنيه شراء
   
سعر الذهب عيار 9
1399.25 جنيه بيع
1386.5جنيه شراء
   
سعر جنيه ذهب
26120جنيه بيع
25880 جنيه شراء

أسعار الذهب في مصر.. تذبذب مع عودة الارتباط بالسعر العالمي

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الذهب بالدولار

اما سعر الذهب العالمي و سعره بالدولار فقد استقر عند 2372 دولار أمريكي للبيع و2372 دولار أمريكي  للشراء للأونصة.

 

سعر ذهب بي تي سي BTC


سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
29220 جنيه

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
14525 جنيه

 

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20895 جنيه

 

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20720 جنيه

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سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24

 287.86 ريال سعودي   76.74 دولار أمريكي 
الذهب عيار 22

 263.68 ريال سعودي  70.29 دولار أمريكي
الذهب عيار 21

 251.88 ريال سعودي  67.15 دولار أمريكي
الذهب عيار 18

 215.90 ريال سعودي  57.56 دولار أمريكي
الذهب عيار 14

 168.40 ريال سعودي  44.89 دولار أمريكي
الذهب عيار 12

 143.93 ريال سعودي  38.37 دولار أمريكي
الذهب عيار 10

 120.04 ريال سعودي  32 دولار أمريكي
الذهب عيار 9

 107.95 ريال سعودي  28.78 دولار أمريكي
الذهب عيار 8

 95.86 ريال سعودي  25.55 دولار أمريكي
أونصة الذهب 8،952.55 ريال سعودي  2،386.63 دولار أمريكي

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منتصف التعاملات اليومية| سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 محليًا وعالميًا بالدولار

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