سعر الذهب اليوم الخميس 18 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار
زاد البحث عن سعر الذهب اليوم خاصة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والذي جعلته يشهد رواجا وارتفاعا هائلا في سعره على مدار اليوم في معاملاته بسوق الصاغة.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 18 ابريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في اخر تحديث للاسعار بسوق الصاغة.
سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب اليوم عيار 24
3731.5 جنيه بيع
3697.25جنيه شراء
سعر الذهب عيار 22
3420.5 جنيه بيع
3389 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 21
3265جنيه بيع
3235جنيه شراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 18
2798.5 جنيه بيع
2772.75 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 14
2176.75جنيه بيع
2156.75 جنيه شراء
سعر الذهب اليوم عيار 12
1865.75 جنيه بيع
1848.5 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 9
1399.25 جنيه بيع
1386.5جنيه شراء
سعر جنيه ذهب
26120جنيه بيع
25880 جنيه شراء
سعر الذهب بالدولار
اما سعر الذهب العالمي و سعره بالدولار فقد استقر عند 2372 دولار أمريكي للبيع و2372 دولار أمريكي للشراء للأونصة.
سعر ذهب بي تي سي BTC
سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
29220 جنيه
سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
14525 جنيه
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20895 جنيه
سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20720 جنيه
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سعر الذهب في السعودية
الذهب عيار 24
287.86 ريال سعودي 76.74 دولار أمريكي
الذهب عيار 22
263.68 ريال سعودي 70.29 دولار أمريكي
الذهب عيار 21
251.88 ريال سعودي 67.15 دولار أمريكي
الذهب عيار 18
215.90 ريال سعودي 57.56 دولار أمريكي
الذهب عيار 14
168.40 ريال سعودي 44.89 دولار أمريكي
الذهب عيار 12
143.93 ريال سعودي 38.37 دولار أمريكي
الذهب عيار 10
120.04 ريال سعودي 32 دولار أمريكي
الذهب عيار 9
107.95 ريال سعودي 28.78 دولار أمريكي
الذهب عيار 8
95.86 ريال سعودي 25.55 دولار أمريكي
أونصة الذهب 8،952.55 ريال سعودي 2،386.63 دولار أمريكي