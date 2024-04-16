منتصف التعاملات اليومية| سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 محليًا وعالميًا بالدولار

يكثف المصريون عبر المنصات البحث عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 محليًا وعالميًا بالدولار، في منتصف تعاملات اليوم وقد سجل المعدن الأصفر استقرارًا بعد أن سجل ارتفاعًا طفيفًا في سعر جرام الذهب وفقًا لسعر الشعبة مساء أمس في محال الصاغة والسوق المحلي، ومن المتوقع أن يسود استقرار أسعار الذهب في مصر خلال الساعات الأولى من اليوم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 16-4-2024 استقراره في هذه الساعات خلال التعاملات داخل المحال، وسجل سعر الذهب عيار 21 في ختام تعاملات أمس زيادة قدرها 55 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار الأكثر طلبًا بين المواطنين، وسنقوم في التقرير التالي بتسجيل سعر الذهب اليوم ظهرًا، مع العلم أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على التحديث الوارد من شعبة الذهب.

أسباب ارتفاع الذهب محليًا وعالميًا

أسعار الذهب بدأت في الارتفاع نتيجة لتطورات الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها السريع، وأبرزها ما حدث في الأيام الأخيرة وتدخل إيران في المنطقة واحتجازها عدد من السفن وعرقلتها حركة الملاحة العالمية فضلًا عن ضرباتها في الأراضي المحتلة وتأثير ذلك على بورصة المعادن العالمية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الثلاثاء 16-4-2024

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ 3275 جنيه حتى الآن.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد استقر أيضًا، وبلغ سعر الذهب عيار 18 في مصر 2807 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الثلاثاء 16-4-2024

وفيما يتعلق بسعر الذهب عالميًا، فقد سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 استقراره في الصاغة المحلية وسجل 3743 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 (وزن 8 جرام)

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم بعد زيادته التي سجلها في السوق منذ الأمس، حيث توقف عند 26200 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم بالدولار استقرارًا بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدها سعر الذهب بالدولار في بورصة الذهب العالمية، وصل اليوم عند 2361 دولارًا.



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