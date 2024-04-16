الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

منتصف التعاملات اليومية| سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 محليًا وعالميًا بالدولار

الذهب
الذهب

يكثف المصريون عبر المنصات البحث عن  سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 محليًا وعالميًا بالدولار، في منتصف تعاملات اليوم وقد سجل المعدن الأصفر استقرارًا  بعد أن سجل ارتفاعًا طفيفًا في سعر جرام الذهب وفقًا لسعر الشعبة مساء أمس في محال الصاغة والسوق المحلي، ومن المتوقع أن يسود استقرار أسعار الذهب في مصر خلال الساعات الأولى من اليوم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 16-4-2024 استقراره في هذه الساعات خلال التعاملات داخل المحال، وسجل سعر الذهب عيار 21  في ختام تعاملات أمس زيادة قدرها 55 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار الأكثر طلبًا بين المواطنين، وسنقوم في التقرير التالي بتسجيل سعر الذهب اليوم ظهرًا، مع العلم أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على التحديث الوارد من شعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

أسباب ارتفاع الذهب محليًا وعالميًا 

أسعار الذهب بدأت في الارتفاع نتيجة لتطورات الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها السريع، وأبرزها ما حدث في الأيام الأخيرة وتدخل إيران في المنطقة واحتجازها عدد من السفن وعرقلتها حركة الملاحة العالمية فضلًا عن ضرباتها في الأراضي المحتلة وتأثير ذلك على بورصة المعادن العالمية.

سعر الذهب اليوم  عيار 21 الثلاثاء 16-4-2024

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ 3275 جنيه حتى الآن.

سعر الذهب اليوم  عيار 18

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد استقر أيضًا، وبلغ سعر الذهب عيار 18 في مصر 2807 جنيه.

سعر الذهب اليوم  عيار 24 الثلاثاء 16-4-2024

وفيما يتعلق بسعر الذهب عالميًا، فقد سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 استقراره في الصاغة المحلية وسجل 3743 جنيه. 

سعر  الجنيه الذهب اليوم  عيار 21 (وزن 8 جرام)

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم بعد زيادته التي سجلها في السوق منذ الأمس، حيث توقف عند 26200 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار 

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم بالدولار استقرارًا بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدها سعر الذهب بالدولار في بورصة الذهب العالمية، وصل اليوم عند 2361 دولارًا.


إقرأ أيضًا:

 تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 سعر الذهب اليوم عيار 21 جرام الذهب اليوم عيار 18 الجنية الذهب الذهب اليوم عالمي ا بالدولار أسعار الذهب

مواد متعلقة

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

15 عام تستعد لهذا الهجوم.. كيف تعمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بدعم أمريكي؟

باليوم 193 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مسجد شهداء الفاخورة