سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يحرص الشباب المقبلون على الزواج مع بداية تعاملاتهم اليومية على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا بمحلات الصاغة بمصر في التعاملات الصباحية، وبلغ سعر عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا بمصر - تراجعا بحوالي 60 جنيها ليسجل قيمة 3220 جنيه.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16/4/2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وترصد «الدستور» في السطور التالية أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال التعاملات الصباحية طبقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر عند 3714.25 جنيه للبيع، و3680 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

هبط سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء عند مستوى 3404.75 جنيه للبيع، و3373.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار21

حقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 انخفاضًا عند 3250 جنيهًا للبيع، و3220 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 18

شهد سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة حالة من الانخفاض عند مستوى 2785.75 جنيه للبيع، و2760 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2166.75 جنيها للبيع، و2146.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

انخفض سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر عند 1857.25 جنيه للبيع، و1840 جنيها للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم ليسجل 26000 جنيه للبيع، و25760 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وارتفاع سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2339 دولارًا للبيع، و2338 دولارًا للشراء.