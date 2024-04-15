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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

مع بداية التعاملات الصباحية يشغل بال الشباب المقبلين على الزواج، معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 15-4-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث صعد سعر الذهب اليوم، وزاد الجرام بمبلغ 50 جنيها، وتكون مقارنة بأسعاره في أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام في شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-4-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية سعر الذهب اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 في مصر، والجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين عيار 14 إلى مبلغ 2160 جنيها للجرام.

وكثر سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين إلى قيمة 2777 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى مبلغ 3240 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين نحو قيمة 3703 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

صعد سعر الجنيه الذهب إلى مبلغ 25920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لتاجر آخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب بالجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم بالدولار

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو مبلغ 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك خلال تعاملات الجمعة الماضية بانخفاض حوالي 1.19%، طبق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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