الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

عاد سعر الذهب ليحقق انخفاضا ملحوظا في معاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024، وهو اليوم الأخير من إجازة عيد الفطر المبارك، والذي أسهم في ارتفاع سعر الذهب خلال فترة الاجازة باعتباره موسم لرواج الذهب وفق سوق الصاغة.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم  الاحد 14 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار  في آخر تحديث للأسعار التي حققت انخفاضا لعدة جنيهات.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24
3685.75 جنيه بيع
3657.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22
3378.5 جنيه بيع
3352.5 جنيه شراء

   
سعر الذهب عيار 21
3225 جنيها بيع
3200 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء

   
سعر الذهب عيار 18
2764.25 جنيه بيع
2742.75جنيه شراء
   
سعر الذهب عيار 14
2150 جنيها بيع
2133.25 جنيه شراء
   
سعر الذهب عيار 12
1842.75جنيه بيع
1828.5جنيه شراء
   
سعر الذهب عيار 9
1382.25 جنيه بيع
1371.5جنيه شراء
   
سعر جنيه ذهب
25800جنيه بيع
25600جنيه شراء

 

محلل اقتصادى: الذهب يظل الملاذ الآمن فى ظل توحش شبح التضخم والركود

شعبة الذهب: عيد الفطر أحدث رواجا في أسواق المعدن الأصفر

سعر ذهب بي تي سي BTC


سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
28865 جنيها

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
14345 جنيها

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20645 جنيها

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20465 جنيها

سعر الذهب بالدولار

يواصل سعر الذهب العالمي  التذبذب في معاملات الجارية حيث يبلغ سعر الأونصة للبيع 2344 دولارا أمريكيا أما للشراء 2343 دولارا أمريكيا.


سعر الذهب بالمصنعية

يتم حساب مصنعية الذهب حسب العيار الذي يتم شراء الذهب به حيث ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 في حين تنخفض مصنعية الذهب عيار 21 وكذلك عيار 24.

وتبدأ المصنعية من 60 جنيها وقد تصل إلى 300 جنيه حسب العيار وكذلك حسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.
وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من 6% وتصل إلى 10%.

إقرأ أيضا 
أسعار الذهب عالميا اليوم السبت 13 أبريل 2024

سعر الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصرى والدولار
 

 

txt

أسعار الذهب اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 12 أبريل 2024

txt

أسعار الذهب عالميا اليوم السبت 13 أبريل 2024

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله