سعر الذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار
عاد سعر الذهب ليحقق انخفاضا ملحوظا في معاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024، وهو اليوم الأخير من إجازة عيد الفطر المبارك، والذي أسهم في ارتفاع سعر الذهب خلال فترة الاجازة باعتباره موسم لرواج الذهب وفق سوق الصاغة.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الاحد 14 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في آخر تحديث للأسعار التي حققت انخفاضا لعدة جنيهات.
سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب عيار 24
3685.75 جنيه بيع
3657.25 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 22
3378.5 جنيه بيع
3352.5 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 21
3225 جنيها بيع
3200 جنيه شراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 18
2764.25 جنيه بيع
2742.75جنيه شراء
سعر الذهب عيار 14
2150 جنيها بيع
2133.25 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 12
1842.75جنيه بيع
1828.5جنيه شراء
سعر الذهب عيار 9
1382.25 جنيه بيع
1371.5جنيه شراء
سعر جنيه ذهب
25800جنيه بيع
25600جنيه شراء
سعر ذهب بي تي سي BTC
سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
28865 جنيها
سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
14345 جنيها
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20645 جنيها
سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20465 جنيها
سعر الذهب بالدولار
يواصل سعر الذهب العالمي التذبذب في معاملات الجارية حيث يبلغ سعر الأونصة للبيع 2344 دولارا أمريكيا أما للشراء 2343 دولارا أمريكيا.
سعر الذهب بالمصنعية
يتم حساب مصنعية الذهب حسب العيار الذي يتم شراء الذهب به حيث ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 في حين تنخفض مصنعية الذهب عيار 21 وكذلك عيار 24.
وتبدأ المصنعية من 60 جنيها وقد تصل إلى 300 جنيه حسب العيار وكذلك حسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.
وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من 6% وتصل إلى 10%.
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