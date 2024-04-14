سعر الذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

عاد سعر الذهب ليحقق انخفاضا ملحوظا في معاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024، وهو اليوم الأخير من إجازة عيد الفطر المبارك، والذي أسهم في ارتفاع سعر الذهب خلال فترة الاجازة باعتباره موسم لرواج الذهب وفق سوق الصاغة.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الاحد 14 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في آخر تحديث للأسعار التي حققت انخفاضا لعدة جنيهات.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

3685.75 جنيه بيع

3657.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22

3378.5 جنيه بيع

3352.5 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 21

3225 جنيها بيع

3200 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 18

2764.25 جنيه بيع

2742.75جنيه شراء



سعر الذهب عيار 14

2150 جنيها بيع

2133.25 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 12

1842.75جنيه بيع

1828.5جنيه شراء



سعر الذهب عيار 9

1382.25 جنيه بيع

1371.5جنيه شراء



سعر جنيه ذهب

25800جنيه بيع

25600جنيه شراء

سعر ذهب بي تي سي BTC



سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

28865 جنيها

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

14345 جنيها

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20645 جنيها

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20465 جنيها

سعر الذهب بالدولار

يواصل سعر الذهب العالمي التذبذب في معاملات الجارية حيث يبلغ سعر الأونصة للبيع 2344 دولارا أمريكيا أما للشراء 2343 دولارا أمريكيا.



سعر الذهب بالمصنعية

يتم حساب مصنعية الذهب حسب العيار الذي يتم شراء الذهب به حيث ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 في حين تنخفض مصنعية الذهب عيار 21 وكذلك عيار 24.

وتبدأ المصنعية من 60 جنيها وقد تصل إلى 300 جنيه حسب العيار وكذلك حسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.

وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من 6% وتصل إلى 10%.

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