الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

شعبة الذهب: عيد الفطر أحدث رواجا في أسواق المعدن الأصفر

الذهب
الذهب

قال عمرو المغربي عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الذهب في مصر يشهد حاليا حالة من الرواج، رغم ارتفاع الأسعار بدأت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، متوقعا أن يمتد النشاط إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.


ونوه المغربي إلى أن سوق الذهب في مصر يشهد رواجا منذ منتصف مارس الماضي والذي تزامن مع الاحتفال بعيد الأم وأرباح الشركات السنوية.

 

فى أول أيام عيد الفطر.. سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

 

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آخر تحديث.. تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية والأوقية تسجل أعلى مستوياتها بالبورصة العالمية


ولفت المغربي  في تصريحات صحفية إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية فاق الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية عكس الفترات السابقة، لافتا إلى أن عيد الفطر المبارك زاد إقبال المواطنين على الشراء بالتزامن مع حالات زواج عادة ما تتم خلال العيد بخلاف الهدايا.

وتوقع المغربي استمرار حالة الرواج في سوق الذهب خلال فترة الصيف والذي يتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء العطلات مع أسرهم وكذلك انتعاش السياحة خاصة الخليجية.

واتفق معه ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب.. واصفا المبيعات "بالجيدة"، مرجعا ذلك إلى الاستقرار النسبي للمعدن الأصفر في السوق المحلي بالرغم من ارتفاعه عالميا بنحو 150 دولارا للأوقية إلى قرار تحرير سعر الصرف والذي وضع سعرا موحدا للعملة والقضاء على السوق الموازية.

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