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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فى أول أيام عيد الفطر.. سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

عادة ما يرتفع سعر الذهب  في مصر بالتزامن مع الأعياد، وفي أول أيام عيد الفطر زاد البحث عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2024 في محلات الصاغة، خاصة أن الأعراس وحفلات الخطوبة تزداد في العيد ليصبح عيدين وفرصة سعيدة للاحتفال والتجمع. 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2024

وعلى عكس المتوقع، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء، 10 إبريل 2024 انخفاضًا جديدًا في مختلف الأعيرة بنهاية التعاملات، ولا سيما سعر جرام الذهب عيار 21 الذي انخفض بقيمة 25 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب أول أيام عيد الفطر 2024

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بقيمة 22 جنيهًا ليصل إلى 2742 جنيهًا بدلًا من 2764.3 في بداية التعاملات.

 سعر الذهب اليوم عيار 24 

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 28 جنيهًا، ليصل إلى 3657 جنيهًا، مقارنة بسعر 3685.7 جنيه خلال بداية التعاملات.

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 سعر الذهب اليوم عيار 21

أما بالنسبة لعيار 21، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 25 جنيهًا ليصل إلى 3200 جنيه، مقارنة بـ3225 جنيهًا في بداية التعاملات.

 سعر الذهب اليوم عيار 18 

تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2742 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار تراجعه بشكل قوي منذ نهاية يناير الماضي، حيث كان سعره يصل إلى حوالي 3500 جنيه بدون أي إضافات.

 سعر الجنيه الذهب اليوم (وزن 8 جرام) 

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بنحو 200 جنيه، حيث بلغ سعره 25600 جنيه. 

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار 

ويواصل الذهب في بورصة المعادن العالمية ارتفاعه بسبب التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم كله  فبلغ سعر الذهب عالميًا إلى 2349 دولارًا للأونصة.

قيمة مصنعية الذهب 

تتفاوت أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة والأسواق وفقًا لقيمة المصنعية التي يحددها كل تاجر على حدة، تختلف هذه القيمة على جميع المشغولات الذهبية والسبائك، وتتغير بشكل مستمر وفقًا للعرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر 

تم تسجيل تغيرات ملحوظة في أسعار مصنعيات العملات الذهبية في عام 2024، حيث وصل سعر مصنعية الخمسة جنيهات إلى 53 جنيهًا للجرام، وسجلت مصنعية الجنيه الذهبي 54 جنيهًا للجرام، بينما بلغت أسعار مصنعيات نصف الجنيه الذهبي 60 جنيهًا للجرام ومصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيهًا للجرام.
 

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