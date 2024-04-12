أسعار الذهب اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 12 أبريل 2024

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 12 إبريل 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 12 إبريل 2024

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 إبريل 2024

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى نهاية تعاملات اليوم ببورصة الذهب سعر 2829 جنيه

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 إبريل 2024

سعر جرام الذهب عيار 24

عيار 24 يسجل 3771 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21:

عيار 21 يسجل 3300 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 :

عيار 14 يسجل 2200 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 12 إبريل 2024

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات اليوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024 فى بورصة الذهب قيمة 26400 جنيه

أسعار الذهب عالميًا.. سعر الذهب بالدولار

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها عالميا اليوم الجمعة 12 أبريل لتصل إلى ذروة غير مسبوقة.

وقد ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 2.2% إلى 2424.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 2419.79 دولار، وارتفعت الأسعار بنسبة 4٪ خلال الأسبوع؛ وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.9% إلى 2442.30 دولار.

أسعار الذهب فى بورصة نيويورك اليوم الجمعة 12 إبريل 2024 :

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 77.04 دولار

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 67.41 دولار

حققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 57.78 دولار

مصنعية الذهب

تختلف مصنعية جرام الذهب من محل لاخر باختلاف المكان الذى يقع فيه المحل وكذلك باختلاف التجار وباختلاف أعيرة الذهب فالمصناعية تبدأ من 50 جنيه للجرام الواحد وتظل تحديدها غير مغلق تبعا لختلاف التجار .

ومن المعروف أن محلات الذهب المنتشرة فى منطقة الصاغة بمصر القديمة هى أشهر المحلات فى مصر والتى تقدم تشكيلة مختلفة من المشغولات الذهبية .