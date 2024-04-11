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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الذهب عيار 21 في ثاني أيام عيد الفطر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 في ثاني أيام عيد الفطر 2024 بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية.

وسجل الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 3200 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 5 دولارات لتسجل 2335 دولارًا.

أسعار الذهب عيار 21 في ثاني أيام عيد الفطر 2024

يترقب أسعار الذهب عيار 21 في ثاني أيام عيد الفطر 2024 الملايين من المواطنين حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3657 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2743 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25600 جنيه.

وكانت الذهب قد تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3180 جنيهًا، في حين تراجع الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2346 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا.

آخر تحديث.. تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية والأوقية تسجل أعلى مستوياتها بالبورصة العالمية

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2024

بيانات التضخم الامريكية 

وفي سياق متصل، كشفت بيانات التضخم الامريكية الأساسية لتسجل 3.8% في مارس، وسجلت البيانات على أساس سنوي 3.50%، وسجل التضخم على الأساس الشهري 0.40%،  ما يقلص فرص إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، ويرفع احتمال رفع أسعار الفائدة، وهو ما يضعف من قوة الذهب.

في حين أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مارس، الصادر أمس الأربعاء، تزايد قلق مسؤولي البنك بشأن التضخم الثابت والدعوة إلى سياسة نقدية تقييدية، وعلى صعيد آخر، تشهد الأسواق ارتفاعًا في الطلب على الذهب كملاذ آمن، من البنوك المركزية، وسط تداعيات الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن مخاطر الجيوسياسية أضفت ضغوطًا ورفعت الطلب، كما أن خفض التضخم يسير على الطريق الصحيح، ولكنها قد تكون غير متناسقة واتفق الأعضاء، على التحول إلى نهج أقل تشددًا خلال اجتماع مارس، كما أعرب أعضاء الفيدرالي الأمريكي عن عدم اليقين حيال استمرار ارتفاع التضخم.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11 أبريل 2024

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11-4-2024

وعلل الأعضاء استمرار معدلات التضخم بالأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة مما دفع التضخم للأعلى، وأكدوا أن التحول لسياسة التيسير النقدي قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية وأوضح المحضر أن الفيدرالي سوف يتخذ نهجًا "حذر" بسبب مخاطر استمرار ارتفاع التضخم.

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أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2024

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